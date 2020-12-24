В Елисейском дворце заявили, что у Макрона прошли симптомы заражения коронавирусом

Президент Франции Эмманюэль Макрон более не имеет симптомов заражения коронавирусом. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Елисейского дворца.

"У президента республики более не отмечается симптомов заражения коронавирусом", - заявили в администрации главы французского государства. Там подчеркнули, что во время болезни Макрон продолжал работать "и проводить необходимые консультации". "Таким же образом он продолжит выполнять свои функции в ближайшие часы и дни", - добавили в Елисейском дворце.

Ранее сообщалось, что Макрон проводит встречи в формате видеоконференций.

"Согласно действующему санитарному протоколу, изоляция президента может быть прекращена по завершении семи дней, - продолжили в администрации. - За несколько часов до Рождества Макрон хотел бы напомнить о важности барьерных мер, проветривания помещений, ношения масок, регулярного мытья рук и ограничения количества ежедневных контактов",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Президент республики также пожелал французам хороших праздников и выразил уверенность, что может положиться на каждого в противостоянии распространению коронавируса.

17 декабря пресс-служба Елисейского дворца сообщила о том, что Эмманюэль Макрон сдал тест на коронавирус, и его результат оказался положительным. В администрации президента заявили, что французский лидер "продолжит работать и осуществлять свою деятельность удаленно". Он самоизолировался в своей загородной резиденции Лантерн в Версале.