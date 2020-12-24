Дети ряда населенных пунктов Гегаркуникской и Сюникской областей получили новогодние подарки

Дети более десятка сел общины Гегамасар Гегаркуникской области и общины Тег Сюникской области получили новогодние подарки.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, по инициативе президента Армена Саркисяна аппарат совместно с фондом “Ереван, любовь моя” приготовил подарки для более чем 1 000 детей из приграничных населенных пунктов.

Это мероприятие - очередное свидетельство того, что семьи и особенно дети приграничных сел находятся в центре постоянного внимания президента Республики Армения и аппарата президента. Такая же инициатива была реализована и в прошлом году.