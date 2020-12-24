Матвиенко: Россия не позволяет себе вмешиваться во внутренние конфликты в странах СНГ

Россия не вмешивается во внутренние конфликты в странах СНГ, но готова оказать поддержку и содействие в случае соответствующей просьбы, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в четверг на пресс-конференции, сообщает Арменпресс со ссылкой на ТАСС.

"Россия не позволяет себе вмешиваться во внутренние конфликты и на пространстве СНГ, и в любых других странах. Но мы всегда готовы оказать содействие, поддержку, если нас об этом попросят, но мы не навязываем свою точку зрения, не пытаемся какими-то подрывными действиями влиять на ту или иную ситуацию, хотя хорошо знаем и понимаем, что многие процессы, в том числе на постсоветском пространстве, происходят с явным вмешательством целого ряда государств", - сказала Матвиенко.