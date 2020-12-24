Конгресс США увеличил на $130 млн финансирование защиты от гиперзвукового оружия

Конгресс США увеличил на $130 млн бюджет Агентства по противоракетной обороне в рамках одобренного двумя неделями ранее проекта американского военного бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября). Эти дополнительные средства, как сообщила в среду газета Defence News, пойдут на создание новой группировки спутников, способных отслеживать перемещения гиперзвукового оружия.

"Находящиеся на низкой орбите спутники будут предоставлять данные целеуказания по гиперзвуковому оружию, которое является менее заметным [для отслеживания] и может маневрировать во время полета, что позволит закрыть массивную брешь в американской системе оповещения о пусках ракет", - говорится в публикации,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс

Инициаторы предоставления дополнительного финансирования, пишет издание, в течение года выражали озабоченность по поводу того, что в бюджете Агентства по противоракетной обороне не были предусмотрены средства на создание датчика отслеживания гиперзвукового оружия и баллистических ракет в космосе (HBTSS), в то время как агентство запрашивало Конгресс о выделении 108 млн долларов на указанные цели.