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69 демонстрантов доставлены в полицию: задержан Тигран Абрамян

69 демонстрантов доставлены в полицию: задержан Тигран Абрамян

14:27, 24 Դեկտեմբեր, 2020

69 демонстрантов, присоединившихся к инициативе “Движение за спасение Отечества”, собравшихся у здания правительства, были доставлены в полицию.

Об этом «Арменпресс» сообщил заместитель начальника информационного управления Полиции Армении Эдгар Джаноян. “На данный момент в полицию доставлено 69 граждан”, - сказал Джаноян.

На вопрос Арменпресс, задержаны ли Тигран Абрамян, Игорь Хачатуров и Зинавор Мегрьян, в  полиции ответили: “Они были участниками акции, их привлекли за совершение административного правонарушения. В этом случае человека не арестовывают. О совершении административного правонарушения будут составлены соответствующие протоколы, после чего они будут освобождены.

Инициатива “Движение за спасение Отечества”, состоящая из 16 парламентских и внепарламентских оппозиционных партий, проводит акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Совместным кандидатом на пост премьер-министра от инициативы является бывший премьер-министр, бывший министр обороны Вазген Манукян. 22 декабря движение объявило всеармянскую забастовку, затем начало сидячую забастовку на площади Республики.


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