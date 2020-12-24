Оппозиция заявила о причинении вреда демонстранткам

Оппозиционеры, проводящие акцию протеста у правительства, бьют тревогу по поводу причинения вреда демонстранткам. Полиция уверяет, что проводит расследование по любому инциденту.

“Граждан, совершающих акции мирного неповиновения на площади Республики, полиция массово задерживает. В результате несоразмерных действий со стороны полиции одна женщина упала в обморок, другая женщина получила сильный удар по голове”, - написал на своей странице в Facebook представитель оппозиции правозащитник Меликян.

Заместитель начальника пресс-службы полиции Эдгар Джаноян сообщил «Арменпресс», что по любому инциденту полиция проводит расследование.

“По любому инциденту полиция проводит расследование, в случае необходимости начинается и служебное расследование”, - сказал Джаноян.

Во время акции, проводимой 24 декабря инициативой “Движение за спасение Отечества”, полиция подвергла приводу 69 человек.

Инициатива “Движение за спасение Отечества”, состоящая из 16 парламентских и внепарламентских оппозиционных партий, проводит акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Совместным кандидатом на пост премьер-министра от инициативы является бывший премьер-министр, бывший министр обороны Вазген Манукян. 22 декабря движение объявило всеармянскую забастовку, затем начало сидячую забастовку на площади Республики.