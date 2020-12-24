Объявляется призыв врачей-специалистов резерва ВС Армении на обязательную военную службу

С 25 декабря 2020 года по 20 января 2021 года включительно будет объявлен призыв на обязательную военную службу врачей-специалистов мужского пола до 35 лет, состоящих на учете в офицерском составе запаса Вооруженных сил Республики Армения, установив срок службы в течение двух лет. Как передает «Арменпресс», это решение было принято на заседании правительства.

Решением будет определено количество лиц, подлежащих призыву в офицерский состав резерва - до 70 врачей-специалистов.

В рамках призыва офицерского состава резерва до 31 декабря 2020 года включительно будут демобилизованы военнослужащие, прошедшие обязательную военную службу офицерского состава резерва в срок, установленный законом “О военной службе и статусе военнослужащего”.

Министр обороны Республики Армения, согласно части 6 статьи 19 закона, в семидневный срок после вступления настоящего решения в силу примет приказ о проведении призыва на обязательную военную службу врачей-специалистов офицерского состава резерва на 2020 год и демобилизации военнослужащих, прошедших обязательную военную службу офицерского состава резерва в установленный законом срок.

Данные граждан, уклоняющихся от призыва в резерв, будут направлены в соответствующие структурные подразделения Полиции Республики Армения, а по окончании призыва - в соответствующие гарнизонные следственные отделы Главного военного следственного управления Следственного комитета Республики Армения.

Генеральному прокурору Республики Армения предложено продолжать организацию работ по возбуждению уголовного преследования в установленном законом порядке в отношении граждан, уклоняющихся от призыва в резерв, а также по осуществлению контроля за законностью досудебного уголовного производства по делам такого характера.