Аронян стартует на международном турнире “Airthings Masters”

Лидер Армении по шахматам Леон Аронян стартовал на международном турнире “Airthings Masters”.

Как сообщает «Арменпресс», на старте “Airthings Masters” соперник Ароняна действующий чемпион мира Магнус Карлсен. Армянский гроссмейстер сыграет черными фигурами.

Турнир “Airthings Masters” начался 24 декабря. Он состоит из отборочного раунда, полуфинала и финала. Призовой фонд турнира составляет 200 000 долларов. Победитель получит 60 000 долларов. Кроме Ароняна, в “Airthings Masters” участвуют Хикару Накамура, Максим Вашье-Лаграв, Данил Дубров, Теймур Раджабов, Уэсли Сон, Давид Антон, Магнус Карлсен, Аниш Гири, Ян Непомнящий, Александр Грищук и Пентала Харикришна. Турнир завершится 2 января.