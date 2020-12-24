В UCOM действует онлайн кредитование при покупках из интернет-магазина

Вот уже несколько дней в интернет-магазине Ucom можно приобрести предпочитаемый смартфон или гаджет в кредит, оформив его в режиме онлайн, не выходя из дома. Оформить онлайн кредит на любой смартфон, гаджет, самокат, какое-либо устройство для умного дома или любой аксессуар возможно, если стоимость единицы товара начинается от 30 тысяч драмов. Как и при посещении обычного центра обслуживания абонентов Ucom, так и в интернет-магазине Ucom оформить кредит могут граждане РА в возрасте от 21 до 60 лет.

При подаче заявки на оформление онлайн кредита производится онлайн-запрос, осуществляется идентификация введенных личных данных, после чего банковская система автоматически одобряет или отказывает в выдаче кредита в течение нескольких секунд. Добавим, что онлайн кредит оформляется со стороны ОАО «Юнибанк», причем на тех же условиях, что и при посещении центра обслуживания абонентов Ucom.