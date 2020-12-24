Правительство Армении реализует ряд программ содействия Арцаху, выделено несколько млрд драмов

Премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства подвел итоги мероприятий, направленных на восстановление нормальной жизни наших соотечественников в Арцахе.

“Первая - это программа содействия гражданам, зарегистрированным в Арцахе, которой охвачено около 87 000 бенефициаров. На эти цели правительство выделило 6,4 млрд драмов.

Следующее мероприятие - программа содействия жителям неподконтрольных Арцаху общин. У нас более 2 000 бенефициаров, государство выделило около 600 миллионов драмов.

Мы приняли решение выделить правительству Арцаха около 940 миллионов драмов на выплату декабрьских пенсий и пособий, на выплату декабрьской зарплаты госслужащим в Арцахе правительству Арцаха было выделено около 3,1 миллиарда драмов.

На полную безвозмездную компенсацию коммунальных платежей населения Арцаха за последние три месяца мы выделили около 1 млрд драмов. В то же время считаю необходимым упомянуть, что в дополнение к вышеупомянутым программам, которые находятся в рамках упомянутой мной дорожной карты, правительство утвердило 8 текущих мер, о реализации которых будет сообщено в ближайшее время. Особенность в том, что не только жители Арцаха являются бенефициарами этих мероприятий. Я просто захотел озвучить эту информацию, потому что, может быть, мы не распространяем очень много информации о принятых решениях, учитывая, что это наши обязанности, и нет необходимости говорить об этом. Но с другой стороны, при этом возникают вопросы или делается попытка создать впечатление, что мы оставили Арцах один на один с его заботами”, - по сообщению «Арменпресс» сказал Никол Пашинян.