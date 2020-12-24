Суд отклонил ходатайство об аресте мэра Гориса Аруша Арушаняна

Суд общей юрисдикции города Еревана под председательством судьи Роберта Папояна отклонил ходатайство об аресте мэра Гориса Аруша Арушаняна в качестве меры пресечения.

Как сообщает «Арменпресс», после обнародования решение суда Арушанян решение суда назвал объективным. “Это были сфабрикованные дела, следовательно, справедливость победила”, - сказал Арушанян в беседе с журналистами перед зданием суда и добавил, что он должен срочно вернуться в Горис.

Адвокат Арушаняна Армен Мелконян сообщил, что суд постановил отклонить ходатайство главы Следственного комитета ввиду необоснованности обвинений.

21 декабря 2020 года в Горисском отделении Сюникского районного управления Полиции Армении было возбуждено уголовное дело по статье 34-2251 части 1 УК Республики Армения (по подозрению в организации массовых беспорядков). В тот же день в 06:30 мэр Гориса Аруш Арушанян был задержан по подозрению в попытке организации митинга в обход закона.

Уголовное дело принято к производству Главным следственным управлением Следственного комитета Республики Армения, ведется предварительное следствие.

В производстве Главного управления по расследованию особо важных дел расследуются также и другие случаи предполагаемых преступлений, допущенных мэром Гориса.