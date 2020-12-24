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Суд отклонил ходатайство об аресте мэра Гориса Аруша Арушаняна

Суд отклонил ходатайство об аресте мэра Гориса Аруша Арушаняна

Суд общей юрисдикции города Еревана под председательством судьи Роберта Папояна отклонил ходатайство об аресте мэра Гориса Аруша Арушаняна в качестве меры пресечения.

Как сообщает «Арменпресс», после обнародования решение суда Арушанян решение суда назвал объективным. “Это были сфабрикованные дела, следовательно, справедливость победила”, - сказал Арушанян в беседе с журналистами перед зданием суда и добавил, что он должен срочно вернуться в Горис.

Адвокат Арушаняна Армен Мелконян сообщил, что суд постановил отклонить ходатайство главы Следственного комитета ввиду необоснованности обвинений.

21 декабря 2020 года в Горисском отделении Сюникского районного управления Полиции Армении было возбуждено уголовное дело по статье 34-2251 части 1 УК Республики Армения (по подозрению в организации массовых беспорядков). В тот же день в 06:30 мэр Гориса Аруш Арушанян был задержан по подозрению в попытке организации митинга в обход закона.

Уголовное дело принято к производству Главным следственным управлением Следственного комитета Республики Армения, ведется предварительное следствие.

В производстве Главного управления по расследованию особо важных дел расследуются также и другие случаи предполагаемых преступлений, допущенных мэром Гориса.  


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