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Фракция “Процветающая Армения” проведет рабочее обсуждение по вопросу уточнения границ

Фракция “Процветающая Армения” проведет рабочее обсуждение по вопросу уточнения границ

Фракция Национального собрания “Процветающая Армения” проведет рабочее обсуждение ситуации, сложившейся в приграничных районах и вопроса уточнения границ. Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на официальном сайте парламента.

“25 декабря в 14:00 фракция Национального собрания “Процветающая Армения” проведет рабочее обсуждение на тему “Ситуация в приграничных регионах, существующие проблемы, пути решения, урегулирование вопросов границы, защита и безопасность”, - говорится в сообщении.

В рамках реализации трехстороннего заявления, подписанного 9 ноября премьер-министром Армении, президентами России и Азербайджана, между Арменией и Азербайджаном формируются новые границы.


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