NBC: бывший соперник Байдена по предвыборной гонке поборется за пост мэра Нью- Йорка

Американский бизнесмен Эндрю Янг, добивавшийся выдвижения кандидатом в президенты США от Демократической партии, намерен в 2021 году участвовать в выборах мэра Нью-Йорка. Как сообщила в среду телекомпания NBC, его заявка поступила в базу данных комиссии города по финансированию предвыборной кампании.

NBC отмечает, что наравне с Янгом аналогичные заявки подали еще 35 претендентов. Исходя из опубликованных двумя днями ранее данных социологического опроса, проведенного службой Public Policy Polling, Янга поддерживают в среднем 17% представителей Демократической партии. Таким образом, он опережает на 1 процентный пункт (п. п.) председателя совета нью-йоркского района Бруклин Эрика Адамса, а других претендентов - более чем на 10 п. п.

Первичные выборы, на которых будут определены кандидаты на должность мэра от каждой партии, пройдут в городе 22 июня 2021 года, а за нового градоначальника жители Нью-Йорка проголосуют 2 ноября. Новый мэр должен будет вступить в должность 1 января 2022 года,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Действующий мэр крупнейшего американского мегаполиса, демократ Билл де Блазио, занимающий свой пост на протяжении двух сроков с 2014 года, не имеет права вновь участвовать в выборах. Согласно оценкам газеты The Wall Street Journal, велика вероятность того, что на посту градоначальника де Блазио сменит его однопартиец.

45-летний Янг участвовал в предвыборной гонке демократов, претендовавших на выдвижение кандидатом в президенты США. В середине февраля текущего года он объявил о приостановке своей кампании и позднее поддержал кандидатуру избранного президента США Джозефа Байдена.