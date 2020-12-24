В Армении подтверждено 702 новых случаев COVID-19, вылечились 1 128 вылечились

По состоянию на 24 декабря в Армении подтверждено 702 случая COVID-19, 1 128 заболевших вылечились, скончались 23.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Таким образом, за последние сутки проведено 2 743 теста, всего проведено 575 910 тестов.

Всего подтверждено 156 142 случая COVID-19, 136 766 из которых выздоровели, есть 2 714 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 15 999 пациентов.

За прошедший день зафиксировано 3 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 663.

Правительство Армении 11 сентября приняло решение о замене чрезвычайного положения, объявленного в Армении 16 марта 2020 года и продленного до 11 сентября. С 17:00 часов 11 сентября чрезвычайное положение заменяется карантином на четыре месяца - до 11 января 2021 года включительно.