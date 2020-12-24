Спасатели Арцаха начали поиски в Зангелане, на направлениях Физули, Джабраила обнаружено 8 погибших

В районе Физули и Джабраила обнаружены останки 8 погибших военнослужащих. Об этом «Арменпресс» сообщил начальник управления информации и общественных связей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Арцаха Унан Тадевосян.

“Всего обнаружено 1 069 тел погибших. Сегодня поисково-спасательные отряды продолжают работы в направлении Джебраила, Зангелана, в частности в Ковсакане, а также в районе Шуши. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, по указанию руководителя службы спасения, работы не будут прекращены”, - сказал Тадевосян.