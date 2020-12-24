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Умер рок-музыкант Лесли Уэст

Умер рок-музыкант Лесли Уэст

Американский рок-музыкант Лесли Уэст, один из основателей рок-группы Mountain, скончался в возрасте 75 лет, рассказал изданию Rolling Stone его брат Ларри Уэст Вайнштейн.

Причиной смерти музыканта стала остановка сердца. Уэст умер в больнице, куда его доставили 21 декабря,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Рок-группа Mountain была основана в 1969 году и прославилась благодаря песне Mississippi Queen ("Королева Миссисипи"). Уэст был в группе вокалистом и гитаристом.


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