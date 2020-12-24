Благотворительный фонд “Мой шаг” подготовил для маленьких зрителей новогоднюю программу

Благотворительный фонд “Мой шаг” для детей из семей Арцаха, перемещенных в Ереван и в разные области Армении, семей погибших и получивших ранения в ходе последней Арцахской войны, без вести пропавших или плененных солдат в возрасте от 6 до 12 лет организует новогодние мероприятия.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ администрации Гегаркуника, Фонд реализует свою инициативу в сотрудничестве с областной администрацией Гегаркуника.

В области планируется 6 подобных мероприятий, которые будут проведены в здании Гаварского государственного драматического театра им. Левона Калантара.

Расходы на переезд детей из разных общин Гегаркуникской области в Гавар оплатила администрация Гегаркуникской области, остальные организационные работы координировали отдел культуры и защиты прав семьи, женщин и детей областной администрации.

22 декабря артисты выступили перед арцахскими детьми из общин Варденисского региона. Дети смотрели сказку “Тайна леса”, в конце программы юные зрители от фонда получили рождественские подарки. 23 и 24 декабря Областной государственный театр принимал детей, проживающих в других регионах области. Воспитанники Гаварского детского дома по инициативе администрации Гегаркуникской области также посмотрят этот спектакль.

Хосров Хлгатян