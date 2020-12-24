За сутки более 480 беженцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе

Сегодня доставлены 488 беженцев автобусами из Еревана в Степанакерт. Движение автобусов осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции.

Военнослужащими российского миротворческого контингента обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданской инфраструктуры. Также ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на двадцати трех наблюдательных постах.

Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулось более 43 тыс. беженцев.