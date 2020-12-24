В ЕК заявили, что работа над торговым соглашением по Brexit продлится всю ночь

Лондон и Брюссель продолжат ночью работать над торговым соглашением по Brexit. Об этом в четверг сообщил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года после трех лет консультаций по поводу условий выхода. Стороны договорились о переходном периоде до конца текущего года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы, в том числе связанные с торговлей по правилам единого рынка. До конца переходного периода, продлевать который британское правительство отказалось, стороны должны договориться о формате будущих отношений и заключить соглашение о свободной торговле,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Британские власти на протяжении последних недель говорят о нежелании ЕС идти на уступки по двум "фундаментальным вопросам", в которых требования Брюсселя Лондон считает ущемлением своего суверенитета. Первым из них является распределение квот на вылов рыбы в исключительной экономической зоне Великобритании по завершении переходного периода после Brexit. Вторая преграда на пути к сделке - это так называемые единые правила игры, то есть требование обеспечивать условия равной конкуренции для британских и европейских компаний.

В среду агентство Reuters со ссылкой на источник во французском правительстве информировало, что власти Соединенного Королевства за последние два дня пошли на серьезные уступки в переговорах. Ранее телеканал Sky News сообщил, что власти Великобритании и Евросоюза достигли принципиальной договоренности о заключении соглашения о будущих отношениях и свободной торговле.