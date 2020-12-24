Цены на цветные металлы - 23-12-20

ЛОНДОН, 24 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 23 декабря были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.84% и составила 2006.50 долларов США, цена на медь снизилась на 1.04% и составила 7777.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.96% и составила 1954.00 долларов США, цена на никель снизилась на 2.42% и составила 16994.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.41% и составила 20014.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.46% и составила 2822.00 долларов США, цена на молибден выросла на 1.07% и составила 20944.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 32200.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.