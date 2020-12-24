Арцах и свежие раны войны: победа Баку в долгосрочной перспективе может обойтись дороже

Американское издание “The National Interest” обратилось к недавней войне в Арцахе. Автор статьи епископ Марк подчеркнул, что конфликтующие стороны сейчас заняты послевоенными внутренними проблемами. Кажется, уже очевидно, что Баку выиграл эту войну, а Ереван проиграл. Однако детальный анализ обстоятельств позволяет предположить, что в конечном счете победа Баку может обойтись дороже поражения Еревана.

Есть много свидетельств того, что Турция планировала, координировала и в значительной степени проводила военные операции Азербайджана. Военная помощь Анкары включала турецкие беспилотники “Bayraktar”, спецназ и сирийских наемников, завербованных Турцией. Однако, все не ограничилось лишь этим. Контроль Турции над вооруженными силами Азербайджана настолько велик, что Анкара после критики участия Турции в нагорно-карабахском конфликте приказала уволить нескольких азербайджанских офицеров. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в параде в Баку. Главы государств представляли впечатляющую картину. Они стояли бок о бок, а за ними были вывешены флаги Турции и Азербайджана. На улицах Баку было столько же турецких и азербайджанских флагов.

Но оказалось, что платой за победу Алиева стал суверенитет Азербайджана. Турецкое военное присутствие в Азербайджане будет сохраняться, о чем все больше напоминается. Растущее вето Турции на внешнюю и военную политику Азербайджана, вероятно, будет усилено под эгидой пантюркистской экспансионистской политики Турции на Южном Кавказе. Выгода Эрдогана очевидна, но что выиграл Алиев? После сорока пяти дней тяжелых боев и тысяч потерь Азербайджана, значительная часть Арцаха оставалась под контролем Армении. И только после вмешательства России 9 ноября Армения была вынуждена покинуть ряд регионов согласно заявлению о прекращении огня. В настоящее время российские миротворцы находятся в Арцахе. И останутся в течение неопределенного срока. Этот факт достоен повторения. В результате войны Алиев потерял прямую возможность вернуть армянский Арцах под контроль Азербайджана. Баку не только не смог восстановить территориальную целостность Азербайджана, но и столкнулся с двойной военной оккупацией, конца которой не видно.

“The National Interest” проанализировал события и с точки зрения Армении, подчеркнув, что правительство отказывалось вернуть Азербайджану семь районов, оккупированных армянскими войсками во время первой Арцахской войны. Автор статьи отметил, что стратегия Армении в отношении Арцаха заключалась в том, чтобы по инерции удерживать замороженный конфликт. Фактически, именно этого стороны достигли благодаря соглашению о прекращении огня. В отсутствие резких географических сдвигов на Южном Кавказе Арцах останется автономной армянской областью в границах Азербайджана. Согласованное присутствие российских миротворцев, которое вовсе не является поражением для армян, обеспечит безопасность народа Нагорного Карабаха, чего нельзя было достичь только с помощью армянского оружия.

Ереван скорбит о потере семи регионов, но здесь мы должны еще раз взглянуть на историю недавнего прошлого. Как справедливо заметил один известный российский политолог, в политических кругах Армении существовала политическая и официальная договоренность о том, что семь районов, граничащих с Арцахом, удастся сохранить не навсегда. Долгое время целью был обмен этих территорий на лучшие условия. Регионам, которые считались “зонами безопасности”, должен был быть возвращен статус стабильной автономии Арцаха.

Если российские миротворцы уже обеспечивают внутреннюю независимость Нагорного Карабаха, торговаться больше не стоит. Эти семь регионов являются скорее обузой, чем активом. Владение ими не принесет Армении каких-либо стратегических выгод, но в то же время они являются постоянным источником реваншизма со стороны Азербайджана.

Заявление о прекращении огня, хотя последствия войны были тяжелыми, положило конец затяжному территориальному конфликту, в котором Армения не могла праздновать окончательную победу. Новые шрамы войны со временем заживут, и Ереван сможет полностью посвятить себя почти трем миллионам человек, которые сейчас живут в Республике Армения. Баку же придется заплатить высокую цену за эту победу, так как в ближайшие годы ему еще предстоит решать экзистенциальные проблемы государственности и суверенитета”, - заключил автор статьи.

Подготовил Ишхан КИШМИРЯН