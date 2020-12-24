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“Наполи” в матче против “Торино” смог избежать поражения

“Наполи” в матче против “Торино” смог избежать поражения

В 15-м туре чемпионата Италии по футболу “Наполи” встречался с “Торино”.

Как сообщает «Арменпресс», счет игры открыли футболисты “Торино”. В начале второго тайма на 56-й минуте отличился Армандо Иццо. “Наполи” смог избежать поражения только на добавленной минуте матча. Свою команду от поражения спас Лоренцо Инсинье. Итог матча “Наполи - “Лацио - 1:1.

После этого раунда “Наполи” с 25 очками в турнирной таблице Серии “А” занимает 5-е место. “Торино” - последний. Лидирует Милан с 34 очками.


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