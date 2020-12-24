“Манчестер Юнайтед” вышел в полуфинал Кубка Английской лиги
01:55, 24 Декабрь, 2020
“Манчестер Юнайтед” вышел в полуфинал Кубка Английской лиги.
Как сообщает «Арменпресс», в четвертьфинале Кубка “красные дьяволы” на выезде встретились с “Эвертоном”. Победные голы “красных” забили Крис Кавана и Антони Марсьяль. Матч “Эвертон” - “Манчестер Юнайтед” завершился со счетом - 0:2. “Манчестер Юнайтед” вышел в полуфинал Кубка Английской лиги.
“Манчестер Сити” и “Тоттенхэм” вышли в полуфинал Кубка Английской лиги.
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