“Манчестер Юнайтед” вышел в полуфинал Кубка Английской лиги.

Как сообщает «Арменпресс», в четвертьфинале Кубка “красные дьяволы” на выезде встретились с “Эвертоном”. Победные голы “красных” забили Крис Кавана и Антони Марсьяль. Матч “Эвертон” - “Манчестер Юнайтед” завершился со счетом - 0:2. “Манчестер Юнайтед” вышел в полуфинал Кубка Английской лиги.

“Манчестер Сити” и “Тоттенхэм” вышли в полуфинал Кубка Английской лиги.