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“Манчестер Юнайтед” вышел в полуфинал Кубка Английской лиги

“Манчестер Юнайтед” вышел в полуфинал Кубка Английской лиги

“Манчестер Юнайтед” вышел в полуфинал Кубка Английской лиги.

Как сообщает «Арменпресс», в четвертьфинале Кубка “красные дьяволы” на выезде встретились с “Эвертоном”. Победные голы “красных” забили Крис Кавана и Антони Марсьяль. Матч “Эвертон” - “Манчестер Юнайтед” завершился со счетом - 0:2. “Манчестер Юнайтед вышел в полуфинал Кубка Английской лиги.

 “Манчестер Сити” и “Тоттенхэм” вышли в полуфинал Кубка Английской лиги.


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