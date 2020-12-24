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“Милан” на последней минуте вырвал победу у “Лацио”

“Милан” на последней минуте вырвал победу у “Лацио”

В центральном матче 14-го тура чемпионата Италии по футболу сыграли “Милан” и “Лацио”.

Как сообщает «Арменпресс», “Милану”, лидеру чемпионата Италии, удалось обыграть “Лацио” лишь на последней минуте. В составе “Милана” особо выделились Ребич, Чарханоглу и Эрнандес. Голы “Лацио забил Альберто Иммобиле. Итог матча “Милан - Лацио - 3:2.

После этой победы “Милан” с 34 очками продолжает лидировать в турнирной таблице. У “Интера” на одно очко меньше. “Лацио в турнирной таблице Серии Азанимает 8-е место.


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