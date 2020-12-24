“Рома” одержала победу над “Кальяри”: Генрих Мхитарян отыграл весь матч

В 14 туре чемпионата Италии по футболу “Рома” принимала “Кальяри”.

Как сообщает «Арменпресс», счет матча, который прошел на Олимпийском стадионе Рима, открыла “Рома”. Жордан Верету завершил атаку, начатую Мхитаряном. “Волкам” еще дважды удалось забить в ворота “Кальяри”. Авторы трех - Жордан Верету, Джанлука Манчини и Эдин Джеко. Жоао Педро стал автором дубля “Кальяри”. Итог матча “Рома” - “Кальяри” - 3:2.

Капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян был в стартовом составе “Ромы” и участвовал во всей игре.

Благодаря этой победе “Рома” улучшила свои позиции в турнирной таблице Серии “А” и поднялась на 3-е место. У столичной команды 27 очков. Лидирует “Милан”.