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“Реал” на своем поле обыграл “Гранаду”

“Реал” на своем поле обыграл “Гранаду”

В 15-м туре чемпионата Испании по футболу “Реал” дома принимал “Гранаду”.

Как сообщает «Арменпресс», “королевскому клубу” удалось отправить в ворота соперника два безответных мяча. На 57-й минуте отличился Карлос Каземиро, затем на дополнительной минуте Карим Бензема. Матч “Реал” - “Гранада” завершился со  счетом - 2:0.

После этой победы “Реал” с 32 очками в турнирной таблице Ла Лиги занимает второе место. “Атлетико” набрал столько же очков, но сыграл меньше на две игры. Следующий матч команда Зинедин Зидана проведет 31 декабря.


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