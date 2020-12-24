Газета “Айастани Анрапетутюн”: В Армении нужно создать институт инвестиционного Омбудсмена

“ “Совершенствование законодательства, регулирующего инвестиционные отношения в Армении, целесообразно провести, прежде всего, путем закрепления гарантий в соответствии с международными стандартами правовой защиты инвестиций и инвесторов, устранения ограничений на инвестиции и обеспечения действенных механизмов разрешения инвестиционных споров”. Это в разговоре с “Айастани Анрапетутюн” отметил экономист, эксперт по управлению Карен Саркисян.

По его словам, дело в том, что инвесторы в Армении часто сталкиваются с различными проблемами, связанными с защитой инвестиций, как из-за несовершенства существующих правовых актов, так и из-за их ненадлежащего исполнения. Подобные вопросы негативно влияют как на привлечение инвестиций в Армению, так и на надлежащее выполнение Арменией обязательств по международным инвестиционным соглашениям. В этой связи в инвестиционном законодательстве очень важно уделить особое место процедурам подачи жалоб и предложений инвесторов, а также их рассмотрения. Чтобы избежать инвестиционных споров и быстро их урегулировать, целесообразно создать в Армении институт инвестиционного Омбудсмена, задачи которого будут определены законом.

Наличие института инвестиционного омбудсмена может способствовать быстрому и беспристрастному разрешению инвестиционных споров. Инвестиционный омбудсмен, для выяснения возникновения и причины каждого конкретного спора и его справедливого решения, по представленной жалобе, должен собирать следующую информацию: статус инвестора, суть и сфера проблемы, связанный государственный орган, текущий статус этой проблемы, наличие судебного дела по жалобе, стоимость инвестиций, подвергающихся риску, другие возможные последствия жалобы и т. д. С созданием института Омбудсмена также можно будет значительно сократить время и затраты на рассмотрение жалоб, избавив инвесторов от необходимости обращаться в суд”.

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