“Тоттенхэм” вышел в полуфинал Кубка Английской лиги.

Как передает «Арменпресс», в четвертьфинале розыгрыша Кубка команда Жозе Моуринью одержала победу над “Сток Сити” со счетом 1:3. Голы Гаррета Бейла, Бена Девиса и Гарри Кейна принесли “Тоттенхэму” победу.

Ранее в полуфинал Кубка Английской лиги вышел “Манчестер Сити”. В четвертьфинале розыгрыша Кубка “Манчестер Сити” на выезде обыграл “Арсенал” со счетом 1:4.