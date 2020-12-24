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“Тоттенхэм” вышел в полуфинал Кубка Английской лиги

“Тоттенхэм” вышел в полуфинал Кубка Английской лиги

“Тоттенхэм” вышел в полуфинал Кубка Английской лиги.

Как передает «Арменпресс», в четвертьфинале розыгрыша Кубка команда  Жозе Моуринью одержала победу над “Сток Сити” со счетом 1:3. Голы Гаррета Бейла, Бена Девиса и Гарри Кейна принесли “Тоттенхэму” победу.

Ранее в полуфинал Кубка Английской лиги вышел “Манчестер Сити”. В четвертьфинале розыгрыша Кубка “Манчестер Сити” на выезде обыграл “Арсенал” со счетом 1:4.


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