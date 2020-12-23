Председатель КГД Армении избран председателем КСРНС СНГ

В формате видеоконференции 23 декабря состоялось XXVII заседание Координационного совета руководителей налоговых служб СНГ (КСРНС СНГ). В заседании приняли участие представители КСРНС СНГ от Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Азербайджана, а также представители Исполнительного комитета СНГ, Финансового университета при правительстве Российской Федерации и Государственного налогового комитета Республики Узбекистан.

Как сообщает Арменпресс, от Армении в заседании принимал участие заместитель председателя Комитета государственных доходов Армении Ашот Мурадян.

В ходе XXVII заседания КСРНС СНГ 23 декабря 2020 года была заслушана информация председательствующей стороны о результатах состоявшихся 21–22 декабря 2020 года заседаниях экспертов КСРНС СНГ, где в соответствии с повесткой дня были рассмотрены вопросы изменений в налоговом законодательстве и анализа основных показателей работы налоговых систем государств – участников СНГ; об опыте налогового администрирования страховых (социальных) взносов (платежей) в государствах – участниках СНГ; о налогообложении доходов физических лиц, имеющих двойное гражданство и налоговое резидентство нескольких стран; об опыте и возможностях проведения совместных налоговых контрольных мероприятий в государствах – участниках СНГ; о повышении налоговой определенности в государствах – участниках СНГ, а также о судебной и досудебной практике рассмотрения жалоб налогоплательщиков и другие вопросы.

Рассмотрена информация об итогах тестового обмена в соответствии с Протоколом об обмене информацией в электронном виде между государствами – участниками СНГ для осуществления налогового администрирования от 2 ноября 2018 года. Осуществление обмена информацией по налоговым вопросам в электронном виде с компетентными органами государств – участников СНГ станет дополнительным инструментом для сокращения масштабов теневой экономики, противодействия противозаконному сокрытию капиталов и уклонению от налогообложения.

Заслушана информация о деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации как базовой организации государств – участников СНГ по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению квалификации кадров в сфере налогов и налогообложения.

Рассмотрено выполнения Плана реализации третьего этапа (2016–2020 годы) Стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 года в части, касающейся деятельности КСРНС СНГ.

Участники заседания были проинформированы о перспективах развития взаимодействия государств – участников СНГ в экономической сфере и связанных с этим задачах КСРНС СНГ на 2020–2021 годы, а также об утвержденных Решением Совета глав правительств СНГ от 29 мая 2020 года Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года и Решением Совета глав правительств СНГ от 6 ноября 2020 года Плане мероприятий по реализации ее первого этапа (2021–2025 годы) в части, касающейся деятельности КСРНС СНГ.

Признано целесообразным продолжить работу и рассмотреть на очередном заседании КСРНС СНГ вопросы об отчете о деятельности КСРНС СНГ и Информации о деятельности налоговых органов государств – участников СНГ в условиях пандемии COVID-19 и о преодолении ее последствий с целью их представления в 2021 году в Исполнительный комитет СНГ для рассмотрения высшими органами СНГ в установленном порядке. Обсуждена тема подготовки и празднования 30-летия СНГ.

Утверждены План работы КСРНС СНГ на 2021 год и повестка дня следующего заседания, посвященного тематике повышения эффективности налоговых проверок в государствах – участниках СНГ.

Участники заседания отметили, что развитие сотрудничества в этой области деятельности способствует совершенствованию и гармонизации национального законодательства, регулирующего налоговую политику и налоговое администрирование в государствах – участниках СНГ.

Председателем КСРНС СНГ на очередной период избран председатель Комитета государственных доходов Республики Армения Оганнисян Эдвард Каренович. Очередное заседание КСРНС СНГ намечено провести во втором полугодии 2021 года в Республике Армения.