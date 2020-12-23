Время в Ереване: 11:07:36,   23 Декабрь

Власти Аргентины одобрили использование российской вакцины "Спутник V"

Власти Аргентины одобрили использование российской вакцины "Спутник V"

Контролирующие органы Аргентины одобрили использование российской вакцины "Спутник V" в стране. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает телеканал TN со ссылкой на минздрав.

В настоящее время самолет, который вылетел, чтобы доставить первые дозы российской вакцины в Аргентину, находится в Москве.

Ожидается, что он прибудет в Буэнос-Айрес в четверг, в 10.00-10.30.

Ранее также было одобрено использование вакцины Pfizer.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации