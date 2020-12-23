Власти Аргентины одобрили использование российской вакцины "Спутник V"
21:15, 23 Декабрь, 2020
Контролирующие органы Аргентины одобрили использование российской вакцины "Спутник V" в стране. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает телеканал TN со ссылкой на минздрав.
В настоящее время самолет, который вылетел, чтобы доставить первые дозы российской вакцины в Аргентину, находится в Москве.
Ожидается, что он прибудет в Буэнос-Айрес в четверг, в 10.00-10.30.
Ранее также было одобрено использование вакцины Pfizer.
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