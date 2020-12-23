В Китае зафиксировали падение похожего на метеорит объекта

Сейсмологический центр Китая зафиксировал в провинции Цинхай падение объекта, похожего на метеорит, следует из заявления ведомства.

"Сегодня на рассвете, в уезде Юйшу провинции Цинхай, предположительно, упал метеорит. Сейсмологический центр провинции Цинхай зарегистрировал падение в 7.25 по местному времени", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, говорится в сообщении.

Других подробностей не приводится.