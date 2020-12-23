В Китае зафиксировали падение похожего на метеорит объекта
20:25, 23 Декабрь, 2020
Сейсмологический центр Китая зафиксировал в провинции Цинхай падение объекта, похожего на метеорит, следует из заявления ведомства.
"Сегодня на рассвете, в уезде Юйшу провинции Цинхай, предположительно, упал метеорит. Сейсмологический центр провинции Цинхай зарегистрировал падение в 7.25 по местному времени", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, говорится в сообщении.
Других подробностей не приводится.
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