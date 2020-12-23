Бабаджанян призвал президента провести обсуждение в связи с трехсторонним заявлением

Независимый депутат Арман Бабаджанян призвал президента Армении обсудить с политических силами и профессиональными кругами трехстороннее заявление лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября. Как сообщает Арменпресс, Бабаджанян написал об этом на своей странице в Facebook.

«Призываю Вас инициировать обсуждения с представителями политических сил и профессионального сообщества, которые будут связаны с реализацией заявления от 9 ноября, определением благоприятных для Армении и Арцаха возможностей реализации этого заявления», - говорится в обращении.

Бабаджанян также призвал президента временно заморозить реализацию решений правительства, касающихся демаркации границ.