Время в Ереване: 11:07:36,   23 Декабрь

Бабаджанян призвал президента провести обсуждение в связи с трехсторонним заявлением

Бабаджанян призвал президента провести обсуждение в связи с трехсторонним заявлением

Независимый депутат Арман Бабаджанян призвал президента Армении обсудить с политических силами и профессиональными кругами трехстороннее заявление лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября. Как сообщает Арменпресс, Бабаджанян написал об этом на своей странице в Facebook.

«Призываю Вас инициировать обсуждения с представителями политических сил и профессионального сообщества, которые будут связаны с реализацией заявления от 9 ноября, определением благоприятных для Армении и Арцаха возможностей реализации этого заявления», - говорится в обращении.

Бабаджанян также призвал президента временно заморозить реализацию решений правительства, касающихся демаркации границ.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации