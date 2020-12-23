Новый штамм коронавируса обнаружили в Малайзии

Новый штамм коронавируса, получивший название A701V, выявлен в Малайзии. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду генеральный директор министерства здравоохранения страны Нур Хишам Абдулла.

По его словам, штамм A701V обнаружен в результате исследования 60 образцов, взятых в штате Сабах. "Штамм A701V и мутации спайкового белка были также выявлены в странах Южной Америки, в Австралии, Нидерландах и Сингапуре, - цитирует Абдуллу малайзийская газета New Straits Times. - Однако мы пока не выяснили клиническое воздействие этой разновидности, ее эффективность или агрессивность".

По его словам, Министерство здравоохранения Малайзии будет продолжать следить за мутациями вируса и их влиянием на определение эффективности вакцины от коронавируса.

Абдулла указал, что первая партия закупленных Малайзией вакцин получит предварительную регистрацию для ускорения процесса начала вакцинации. Он отметил, что Национальное агентство по контролю за соблюдением норм в фармацевтике пока получило лишь одну заявку на регистрацию вакцины 15 декабря от фармацевтической компании.

"Мы изучим данные, и, если все в порядке, вакцина будет предварительно одобрена до марта будущего года, - отметил Абдулла. - Обычно процесс регистрации занимает 90-120 дней, но мы постараемся уложиться в срок менее 90 дней".