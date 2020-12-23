Время в Ереване: 11:07:36,   23 Декабрь

Фонд страхования военнослужащих предоставит компенсацию семьям еще 107 погибших военнослужащих

Фонд страхования военнослужащих предоставит компенсацию семьям еще 107 погибших военнослужащих

Фонд страхования военнослужащих предоставит компенсацию семьям еще 107 погибших военнослужащих. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал директор фонда Варужан Аветикян.

«Мы только что завершили очередное заседание Фонда страхования военнослужащих, в результате которого было принято решение о выплате компенсации семьям еще 107 погибших военнослужащих, в результате чего общее количество наших бенефициаров достигло 995, 583 из которых члены семей жертв последней», - написал Аветикян.

Директор фонда добавил, что семьям 7 военнослужащих Арцаха, погибших в результате войны, также будет выплачена компенсация.

«Семья солдата, погибшего во время этой войны, потеряла в апреле второго сына и в результате стала нашим бенефициаром. Родители решили отказаться от компенсации за потерю второго сына в пользу жены и двоих детей погибшего», - написал Варужан Аветикян.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации