Фонд страхования военнослужащих предоставит компенсацию семьям еще 107 погибших военнослужащих. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал директор фонда Варужан Аветикян.

«Мы только что завершили очередное заседание Фонда страхования военнослужащих, в результате которого было принято решение о выплате компенсации семьям еще 107 погибших военнослужащих, в результате чего общее количество наших бенефициаров достигло 995, 583 из которых члены семей жертв последней», - написал Аветикян.

Директор фонда добавил, что семьям 7 военнослужащих Арцаха, погибших в результате войны, также будет выплачена компенсация.

«Семья солдата, погибшего во время этой войны, потеряла в апреле второго сына и в результате стала нашим бенефициаром. Родители решили отказаться от компенсации за потерю второго сына в пользу жены и двоих детей погибшего», - написал Варужан Аветикян.