Большинство отелей Турции не откажутся от новогодних программ

В большинстве отелей Турции решили не отказываться полностью от новогодних развлекательных программ, несмотря на соответствующий запрет со стороны местных властей. Как передает Арменпресс, об этом сообщает TourDom.ru.

Накануне МВД Турции опубликовало циркуляр, регламентирующий работу гостиниц с 31 декабря по 4 января. Согласно документу, запрещены гала-ужины, дискотеки, шоу, выступления диджеев, а также реклама подобных мероприятий. После 22:00 необходимо выключить всю музыку на территории отелей. Рекомендуется также не допускать скопления людей.

За нарушения циркуляра служащим администрации комплексов грозят не только штрафы, но и уголовная ответственность. Эту тему в социальных сетях обсуждают и представители российской туррозницы. По словам некоторых турагентов, отдыхающих сейчас в Турции, негласно власти даже запретили наливать туристам алкоголь в барах и ресторанах. Поэтому вопрос празднования Нового года стоит остро.

Тем не менее, по словам владелицы турагентства из Антальи Марии Шекер, после выхода постановления отказались от праздничных мероприятий единицы: отельерам не хочется возвращать заработанные деньги.

Впрочем, программу вечеров пришлось скорректировать. В частности, гала-ужины отменены повсеместно. Например, один из крупнейших отелей Антальи, чтобы не противоречить правилам, назвал его шведским столом, а место проведения перенес из отдельного банкетного зала в ресторан комплекса. Включать музыку после 21:00 тоже не собираются, просто в зале останутся работать музыканты, которые и так играют для посетителей во время еды.

По словам директора по продажам сети гостиниц Сами Йылмаза, заявленные мероприятия состоятся в полном объеме практически во всех объектах, однако время их окончания в каждом конкретном случае будет определять администрация отеля. "Где-то завершение официальной части намечено на 22:00, где-то – на 23:00. В гостиницах будут стараться найти компромисс между выполнением циркуляра и интересам гостей", – рассказал он.