В 2021 году Армения примет председательство в Конференции стран участников РАИТ СНГ и Монголии

В 2021 году Армения примет председательство в Конференции стран участников Регионального альянса стран-участников СНГ и Монголии (РАИТ СНГ и Монголии). Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Инспекционного органа здравоохранения и труда.

В рамках этого Инспекционный орган здравоохранения и труда организует в Армении Генеральную конференцию РАИТ СНГ и Монголии. Такое решение было единогласно принято на заседании Генеральной конференции 23 декабря.

Председательствовавший на конференции представитель Казахстана Акмади Сарбасов, отметив, что прошедший год был сложным для инспекционных структур всех стран, рассказал о результатах текущей работы. Среди них особо отмечены шаги Инспекционного органа здравоохранения и труда Армении по созданию совместной информационной платформы Альянса.

Руководитель Инспекционного органа здравоохранения и труда Акоп Авагян посчитал большой ответственностью председательство в структуре и поблагодарил за доверие.

В своем выступлении Авагян отметил, что завершившийся год был очень загруженным для органа, но инспекционный орган провел масштабную работу как по проверкам и инспекциям безопасности Covid, так и по реформе системы. Некоторые работы оцифровываются, в частности, запущена система защиты рабочих EmployeeProtect.am.

Заместитель руководителя Федеральной службы РФ по труду и занятости Иван Шкловец выразил надежду, что в следующем году посетят Армению и на месте ознакомятся с рядом новых инновационных программ цифровизации.

В повестку сегодняшней конференции вошли вопросы, связанные с безопасностью рабочих, предотвращением несчастных случаев, обменом трудовыми правами и опытом стран-членов Альянса, обучением персонала, совершенствованием законодательства, взаимодействием с МОТ, цифровизацией проверок и другими темами.

Было отмечено, что в ближайшее время планируется подписание протокола с Московским бюро МОТ о программах сотрудничества.