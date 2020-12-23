Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 23-12-20

ЕРЕВАН, 23 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 23 декабря, курс доллара США вырос на 0.24 драмa и составил 522.21 драм. Курс евро сократился на 0.28 драмa и составил 636.78 драм. Курс российского рубля вырос на 0.02 драмa и составил 6.93 драм. Курс британского фунта вырос на 1.05 драмa и составил 700.54 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 34.18 драмa и составила 31515.46 драм. Цена серебра сократилась на 6.27 драмa и составила 432.66 драм. Цена платины выросла на 511.32 драмa и составила 17108.44 драм.