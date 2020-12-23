Вице-спикер НС встретился с главой делегации МККК в Армении

Вице-спикер Национального Собрания Армении Ваге Энфиаджян 23 декабря встретился с новоназначенным главой делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в Армении Тьери Рибо.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, приветствуя гостя в парламенте, В.Энфиаджян поздравил его с вступлением в должность, пожелав успехов в ответственном деле.

Подчеркнув важность деятельности Армянского офиса МККК в этой сложной ситуации, вице-спикер НС выразил также свою признательность делегации Красного Креста за вынесение тел погибших военнослужащих, поисковые работы по обнаружению пропавших без вести и раненых, выяснение судьбы военнопленных и других удерживаемых лиц, а также за содействие пострадавшему гражданскому населению вследствие военных действий азербайджано-турецкой агрессии 27 сентября по всей линии арцахско-азербайджанского фронта.

Тьери Рибо представил подробности проделанной работы возглавляемой им структуры после прекращения военных действий. Он сообщил, что представители МККК, как нейтральной и беспристрастной структуры, участвовали в работе по поиску пропавших без вести, обнаружению тел погибших, встречались с армянскими военнопленными, ознакомились с условиями их содержания.

Глава делегации МККК заверил, что их организация будет продолжать осуществление своей посреднической гуманитарной миссии.

Вице-спикер НС выразил готовность по мере своих возможностей содействовать структуре в скорейшем и эффективном проведении работ.