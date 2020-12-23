Включая комендантский час. Чехия перешла на предельный уровень эпидугрозы

Пятый, максимальный уровень эпидемиологической угрозы объявлен в Чехии, правительство вводит новые ограничения в стране по коронавирусу. Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минздрава Яна Блатны.

За вторник в Чехии зарегистрировали 10 821 новый случай коронавируса, что почти на три тысячи больше, чем неделю назад. С начала пандемии в стране зафиксировано 646,3 тысячи зараженных, выздоровели 546,9 тысячи, скончались 10 664 человека.

Отмечается, что с 27 декабря в Чехии закроются все магазины, кроме продовольственных, бытовых товаров, аптек и служб быта. Продлен комендантский час, который будет действовать с 21.00 до 05.00 (ранее было с 23.00).

В прошлую пятницу в стране закрылись кафе, рестораны, гостиницы, учреждения культуры и спорткомплексы, а также начались продленные школьные каникулы. Предполагается, что с 4 января, школы и вузы будут работать дистанционно, кроме двух младших классов.

Кроме того, накануне парламент по просьбе правительства продлил действие режима чрезвычайной ситуации до 22 января 2021 года.

Союз медработников республики призвал сограждан отказаться от традиционной рождественской встречи со старшими родственниками из-за риска заражения.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Британия вводит фактический локдаун из-за коронавируса.