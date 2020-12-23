Первый министр иностранных дел Армении, председатель и учредитель партии «Наследие» Раффи Ованнисян за границей перенес сложную операцию на сердце, врачи временно запретили его передвижения, поэтому Раффи Ованнисян пока не может вернуться на родину.

Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в заявлении правления партии «Наследие». Также подчеркивается, что из этого не следует, что он безучастен к поиску решения текущих сложных событий.