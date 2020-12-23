Задержан Гарник Исагулян

Следственный комитет Армении сообщает, что по подозрению в публичных призывах к применению насилия задержан председатель партии “Национальная безопасность” Гарник Исагулян. Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба СК Армении.

“В отделе по расследованию тяжких преступлений следственного управления города Ереван Следственного комитета Армении в результате следственных и других процессуальных действий по уголовному делу, расследуемому в связи с озвучиванием видимых призывов к насилию в видеоматериале, опубликованном на сайте Youtube под заголовком “Расстрелявшему Никола нужно присвоить звание национального героя или премию в размере 1 млн долларов” председателя партии “Национальная безопасность” Гарника Исагуляна, выяснилось, что он и во время пресс-конференции публично озвучил призывы к насилию в отношении премьер-министра Армении.

23 декабря 2020 г. Исагулян был задержан по статье 226.2 УК Республики Армении (публичные призывы к применению насилия, обусловленного полом, расой, цветом кожи, этническим или социальным происхождением, генетическими признаками, языком, религией, мировоззрением, политическими или иными взглядами в отношении лица или группы лиц, принадлежностью к национальному меньшинству, имущественным состоянием, родом, инвалидностью, возрастом или иными обстоятельствами личного или социального характера, публичное оправдание или пропаганда такого насилия) по подозрению в совершении видимого преступления, предусмотренного частью 1.

Следствие продолжается.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Республики Армении, вступившим в законную силу приговором суда.