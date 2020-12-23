Паркинги в центре Еревана могут служить бомбоубежищами, подвалы вызывают беспокойство

Во всех 12 административных районах Еревана бомбоубежищами могут служить подвалы и автостоянки многоквартирных домов.

Как сообщает Арменпресс, об этом на заседании Совета старейшин Еревана заявил заместитель мэра Грачья Саркисян, касаясь вопроса использования подвальных помещений в качестве убежищ.

“В Ереване 4 622 многоквартирных домов, но не во всех есть подвалы. В столице есть и кладовки и убежища. Подвалы многоквартирных домов часто используются как кладовки. Работы легко организовать в административном районе Кентрон, где автостоянки и подвалы многоэтажных домов будут служить укрытиями. Во время войны в связи с этим возникли разные проблемы”, - сказал Саркисян.

Говоря об этом же, мэр Айк Марутян отметил, что проблемы подвалов многоквартирных домов Еревана, не могут быть решены за 1 - 2 дня.

“На самом деле это именно жители должны содержать эти подвалы пустыми, они захватили, закрыли их. Невероятно, чтобы за год все эти подвалы мы смогли опустошить. У нас нет рычагов воздействия, чтобы принудительно опустошать эти подвалы”, - сказал мэр.