В Австрии заинтересовались российской вакциной от COVID-19

Посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский сообщил РИА Новости о высоком интересе к российским вакцинам против коронавируса со стороны представителей австрийского бизнеса, внимание проявляют и международные учреждения ООН, расположенные в Вене, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Могу отметить также высокий интерес к российским вакцинам со стороны представителей австрийских деловых кругов, в том числе и медицинской промышленности. Нам известно также, что внимание к этой теме проявляют со стороны международных учреждений ООН, расположенных в Вене", - сообщил Любинский.

Москва рассчитывает на эффективное взаимодействие с австрийскими партнерами по вопросам противодействия COVID-19, заявил Дмитрий Любинский.

"В принципиальном плане могу подтвердить, что по вопросам противодействия COVID-19 установлена связь между министерствами здравоохранения России и Австрии. 1 декабря состоялся телефонный разговор на уровне министров, и мы рассчитываем на эффективное взаимодействие с австрийскими партнерами", - сообщил Любинский.