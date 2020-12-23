Роберт Казарян избран директором Института востоковедения НАН Республики Армения
На заседании президиума Национальной академии наук Республики Армения 23 декабря на должность директора Института востоковедения НАН единогласно был избран Роберт Казарян. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НАН Армении.
Роберт Казарян родился в 1976 году в Ереване. В 2001 г. он окончил историко-географический факультет Армянского государственного педагогического университета им. Хачатура Абовяна, в 2005 году получил степень кандидата исторических наук.
Сфера исследований Роберта Казаряна охватывает историю Древнего Востока, древний период армянской истории, средний и поздний бронзовый периоды истории Армянского нагорья и Малой Азии. Он автор четырех книг и 31 статьи. Роберт Казарян с 2005 года работает в Институте востоковедения Национальной академии наук Республики Армения.
В 2013 - 2020 гг.он был заместителем директора по научной части Института востоковедения, с 15 сентября - исполняющим обязанности директора института. Роберт Казарян - заведующий кафедрой востоковедения Международного научно-образовательного центра НАН Армении с 2008 года. С 2015 года по сей день он является ответственным секретарем электронного англоязычного издания “Фундаментальное арменоведение” НАН Армении, с 2014 года -заместителем главного редактора сборника “Страны и народы Ближнего и Среднего Востока” Института востоковедения.
Роберт Казарян - член Ассоциации историков Армении. С 2011 по 2015 годы был членом специализированного Совета всемирной истории, членом редакционных советов сборников “Ближний Восток”, “Древний Восток” и “Востоковедение в Армении”.
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