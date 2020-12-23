Число стран с более 1 млн заразившихся коронавирусом увеличилось до 16

Число стран, где зарегистрировано более 1 млн заразившихся коронавирусом, увеличилось до 16 - в Перу выявили 1 000 153 инфицированных.

Одновременно растет число заразившихся и в Европе, где в Великобритании был выявлен новый генетический вариант коронавируса. Власти королевства предполагают, что он может быть значительно заразнее, чем изначальный вариант инфекции.

Согласно подсчетам ТАСС на основе данных властей, экспертов и СМИ, общее количество инфицированных в мире приблизилось к 78 млн,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Мировыми лидерами по числу заразившихся остаются США (18,21 млн), Индия (10,1 млн), Бразилия (7,32 млн).

Россия находится по этому показателю на четвертом месте в мире с 2,93 млн заразившихся. По подсчетам ТАСС на основе официальных данных, заразился каждый 50-й россиянин, или 2% населения.

Перу стало 16-й страной, где число случаев COVID-19 превысило 1 млн.

В ближайшее время отметку в 1 млн заразившихся перейдут Украина (989,6 тыс.) и ЮАР (940,2 тыс.).

В Германии зафиксирован суточный антирекорд смертности из-за инфекции: за сутки там умерли 962 заразившихся, что втрое больше весенних максимумов.

Больше всего умерших на 1 млн жителей в Бельгии (1,62 тыс.), Италии (1,15 тыс.), Перу (1,12 тыс.), Испании (1,05 тыс.) и Великобритании (1 тыс.). В США на 1 млн жителей приходится 997 смертей, в России - 356.

Наибольшее число умерших из-за коронавируса в целом в США (322,6 тыс.), Бразилии (188,2 тыс.), Индии (146,4 тыс.). В РФ умерли 52,5 тыс. заразившихся.

В Великобритании, где зафиксирован новый штамм коронавируса, зарегистрирован рекордный суточный прирост числа заражений - 36,8 тыс. Прошлый рекорд был установлен 20 декабря.

Более полусотни государств, включая РФ, прекратили с Британией пассажирское сообщение.

ЕС закроет границы с Великобританией после окончательного выхода страны из Евросоюза 1 января.