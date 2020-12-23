В азербайджанском плену по меньшей мере есть четыре официально подтвержденные женщины-армянки

Официально подтверждено, что в Азербайджане в плену есть по меньшей мере четыре армянских женщин. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 23 декабря заявил Защитник прав человека Арцаха Артак Бегларян.

“Четыре женщины подтверждены Азербайджаном. Я думаю, что уже возвращены более четырех”, - сказал Бегларян.

Артак Бегларян добавил, что большая часть официально подтвержденных пленных уже возвращена, мирные жители возвращены полностью.

“Есть несколько военнопленных, которые были в официальном списке, но они еще не возвращены. Есть пропавшие без вести, которые либо убиты, либо находятся в плену, либо скрываются. Есть информация и свидетельства того, что военнопленные, в том числе и мирные жители, в плену были убиты”, - сказал Омбудсмен Арцаха.