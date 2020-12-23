Музей-институт Геноцида армян одной выставкой подвел краткие итоги 25-летней работы

На временной экспозиции “Первая четверть века Музея-института Геноцида армян”, посвященной 25-летию его создания представлены документы об организованных конференциях, временных выставках, публикациях, визитах различных делегаций. Есть памятные медали, марки, награды, рассказывающие о деятельности музея-института.

Как сообщает Арменпресс, торжественная церемония открытия выставки состоялась 23 декабря во временном выставочном зале Музея-института Геноцида армян. Присутствовали министр образования, науки, культуры и спорта Армении Ваграм Думанян, заместитель министра образования и науки Нарине Хачатурян, директор Государственного информационного агентства Арменпресс Арам Ананян, директор архива и музеев Первопрестольного Святого Эчмиадзина Асогик Карапетян и другие.

“В мире много музеев геноцида, но Музей-институт Геноцида армян - единственный. Музей Холокоста был основан через три года после Холокоста, наш музей основан через 80 лет после Геноцида армян указом первого президента независимой Республики Армения Леона Тер-Петросяна. Четверть века музея не была легкой, ведь это были годы его основания. Сейчас мы двигаемся вперед, стараясь сохранить лучшие традиции, заложенные в музее, и вывести деятельность музея на более высокий уровень”, - сказал Арутюн Марутян, директор Музея-института Геноцида армян.

Он подчеркнул, что работа, проделанная музеем-институтом за 25 лет, не может быть представлена на одной выставке, они сделали 15 рубрик - от начала строительства музея-мемориала до наших дней.

Фото: Геворга Перкуперкяна

Седа Парсамян, заведующая отделом выставок Музея-института Геноцида армян, подробно представила экспозицию, отметив, что экспонатами рубрик “Пробуждение 1965 года. Сила памяти”, “Справедливость, возмездие, предупреждение”, “Почему геноцид? Рафаэль Лемкин и Большая резня” они попытались осветить организованные ими конференции, временные выставки, публикации, визиты различных делегаций, партнеров музея-института, благотворителей, благодаря которым деятельность музея-института стала более эффективной.

“Мы придаем большое значение научной и издательской работе музея-института, чтобы сделать проблему Геноцида армян более узнаваемой в мире и поднять вопрос наших требований. Мы отдельной рубрикой выделили фонды нашего музея и библиотеку. Сотрудники музея-института вносят свой вклад в международные программы геноцида, участвуют во всех важных международных конференциях и круглых столах. Мы организуем обсуждения с участием лучших специалистов из Армении и из-за рубежа”, - сказала Парсамян, добавив, что выставка будет действовать до 13 апреля 2021 года.

24 апреля 1995 года, в 80-ю годовщину Геноцида армян, рядом с Мемориалом Геноцида армян был построен Музей-институт Геноцида армян, который является единственным в мире музеем памяти жертв Геноцида армян.