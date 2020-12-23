В Эквадоре нашли новые разновидности коронавируса

Ученые Эквадора обнаружили в стране новые разновидности коронавируса, одна из них могла повлиять на рост числа заболеваний в стране, однако они не имеют ничего общего со штаммом, обнаруженным в Великобритании, сообщает Университет Эспириту Санто.

Исследователи сохранили генетические материалы из более чем 2,5 тысячи образцов из 22 провинций страны, что позволило определить тип штамма вируса, который появился в каждом городе, были ли мутации.

"Был выявлен новый вариант SARS-CoV-2, есть подозрение, что он может играть роль в быстром росте заразности вируса. Ни одна из последовательностей изученных вирусов не показывает генетическую вариацию вируса Англии", - отмечают ученые,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Также были выявлены еще две разновидности в стране, появившиеся между июлем и ноябрем.

Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации. Ряд стран объявили о приостановке авиасообщения с Британией. Россия остановила полеты в эту страну со вторника на неделю.