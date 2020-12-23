ЕС выделит Армении дополнительный грант в размере 24 млн евро в рамках борьбы с COVID-19

Европейский союз сообщил правительству Армении о выделении дополнительных 24 млн евро на содействие борьбе против COVID-19. Об этом Арменпресс сообщили в представительстве ЕС в Армении.

Решение ЕС принято в результате разработки “Программы среднесрочного социально-экономического восстановления”, предусмотренной в рамках “Договора о противоборстве с COVID-19”, подписанного между ЕС и правительством Республики Армения, а также положительной оценки прогресса реформ макроэкономической стабильности, управления государственными финансами и прозрачности государственного бюджета.

Этот новый грант на сумму 24 млн евро является составной частью помощи ЕС в размере 92 млн евро, направленной для оказания содействия Армении в борьбе с COVID-19 и укрепление экономического и финансового противостояния страны.

Объявленный грант является дополнением к предоставленному в прошлом месяце в размере 35,6 млн евро, открыв дополнительное фискальное пространство для осуществления здравоохранительных и антикризисных мероприятий правительства, направленных на поддержку уязвимых групп и предприятий, пострадавших в результате эпидемии COVID-19.

“Мы высоко ценим содействие Европейского союза в эти сложные времена и выражаем нашу признательность за конструктивную и быструю реакцию ЕС, грант в дополнение к предоставленным в прошлом месяце 35,6 млн. долларов США.

Он предоставлено правительству Республики Армения Европейским Союзом в рамках подписанной программы бюджетного содействия, которая направлена на противодействие эпидемии COVID-19. Мы убеждены, что это внесет большой вклад в восстановление Армении, помогая правительству преодолеть трудности, вызванные кризисом”, - сказал вице-премьер Армении Мгер Григорян.

“Европейский Союз и государства-члены ЕС решительно поддерживают Армению в борьбе с эпидемией COVID-19, предоставляя гранты для укрепления здоровья, социально-экономического восстановления и устойчивости. В этом году мы уже предоставили Армении грант в размере около 60 миллионов евро в виде прямой бюджетной поддержки для нейтрализации COVID-19, и ожидается, что будет еще больше. Ожидается, что наша помощь поможет провести важные экономические реформы, сохранить рабочие места и малые предприятия, а также будет способствовать инклюзивному экономическому росту в Армении. Борьба с эпидемией, конечно, еще не окончена, и мы можем победить ее, только объединившись”, - сказала Андреа Викторин, глава представительства ЕС в Армении.