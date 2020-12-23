В России за сутки выявили 27 250 случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 27 250. Общее количество инфицированных достигло 2 933 753, сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В относительном выражении, по данным штаба, прирост снизился до 0,9% впервые с 8 октября.

В настоящее время в России болеют 537 325 человек.

Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 24 447. Всего уже выздоровели 2 343 967 человек,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Согласно данным штаба, доля вылечившихся выросла до уровня 79,9% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 549 против 561 днем ранее. Всего от инфекции умер 52 461 пациент.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,79%, следует из данных штаба.

Новые 5 652 случая заражения коронавирусом зафиксированы в Москве за сутки. Всего с начала пандемии в столице выявили 756 586 инфицированных.

Днем ранее в Москве зафиксировали 7 237 заболевших. Прирост новых случаев, по данным штаба, составил 0,8%.

За сутки в Москве были выписаны по выздоровлению 5 228 пациентов, зарегистрированы 73 летальных исхода.

За все время выздоровели 582 772 человека, 10 613 умерли. В настоящее время в столице продолжает лечение 163 201 человек.